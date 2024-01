Carnevale di Viareggio 2024 | tutto pronto per l’edizione numero 151

Carnevale di Viareggio significa anche battaglie per i diritti. In questa occasione Oxfam, al fianco della Regione Toscana, rilancia l’appello per la liberazione di Narges Mohammadi, appello che la To ...Dal 3 al 24 febbraio in programma sei corsi mascherati con la sfilata dei giganti di cartapesta che affrontano come sempre i grandi temi internazionali. Il 13 febbraio si potrà sottoscrivere l'appello ...Il Club Nautico Versilia si prepara per la 49ª edizione della "Coppa Carnevale - Trofeo del Carnevale" di Viareggio, che aprirà la stagione agonistica del CNV. Saranno presenti diverse regate, tra cui ...