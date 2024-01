Carlos Alcaraz alla Juventus | colpo da 35 milioni | come cambia la squadra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) No, non è il tennista spagnolo numero 3 al mondo e grande amico di Jannik Sinner.è il nome anche di un centrocampista argentino del Southampton, di 21 anni, che in stagione ha disputato 26 partite tra Championship, Carabao e FA Cup, mettendo a segno quattro gol (e tre assist), oltre a essere il prossimo acquisto della Juve. La trattativa è ai dettagli sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, per un costo dell'operazione di oltre 35di euro. L'intesa con il giocatore, arrivato in Inghilterra dal Racing di Avellaneda nel gennaio 2023 per 13di euro, è già stata raggiunta e oggi, mercoledì 31 gennaio, il calciatore svolgerà le visite mediche a Londra, mentre quelle al JMedical di Torino sono state fissate per giovedì primo febbraio, ultimo giorno di mercato. ...