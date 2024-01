Carlo e Kate in convalescenza | gli impegni pubblici passano alle donne di casa Windsor

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Adnkronos) – Con ree la principessaMiddleton fuori gioco, indopo i rispettivi interventi chirurgici, entrano in campo le mogli reali per far fronte aglidi Buckingham Palace. Ledi, in primis la regina Camilla e, a seguire, la principessa reale e la duchessa di Edimburgo dovranno farsi carico degli appuntamentiprogrammati per la prossima settimana. Camilla – scrive il Telegraph – sarà in giro tutti i giorni per visite, i cui dettagli saranno tenuti nascosti fino all'ultimo momento per motivi di sicurezza. La principessa Anna, la cui reputazione come membro più laborioso della famiglia reale la precede, ha due o trequasi tutti i giorni, viaggiando da Londra a Moray, in Scozia, a Cardiff, in Gs, e poi nel Wiltshire, a Nottingham. Infine, la duchessa Sophie avrà un impegno nel Surrey. L'inaspettato matriarcato reale finirà solo il 7 febbraio, secondo quanto previsto, quando entrerà in gioco anche il 79enne duca di Gloucester Richard, seguito il giorno dopo dal duca di Edimburgo Edoardo, che si sta prendendo una breve pausa dopo i suoi viaggi all'estero a gennaio, in Sud Africa e Sant'Elena. Il re, che è in lizza con la sorella per il maggior numero diin un anno, dovrebbe restare lontano dagli occhi del pubblico per circa un mese, in linea con i consigli medici dopo il trattamento a cui si è sottoposto per l'ingrossamento della prostata. Dopo essere uscito dall'ospedale lunedì a seguito di un ricovero di tre notti, il re potrà lavorare dasvolgendo alcune attività quotidiane. Anche la principessa di Gs è stata dimessa lunedì e ora è ae si è riunita con i suoi tre figli. Non la si vedrà in pubblico fino a Pasqua, dopo un lungo periodo di recupero dopo l'intervento chirurgico addominale. Il principe di Gs William tornerà ai suoidopo essersi preso una pausa per stare vicino alla moglie, ma solo quandosi sarà sistemata aal meglio. Il duca di Sussex e il duca di York, che anni fa avrebbero svolto anche compiti reali e sarebbero intervenuti per sostituire il re e la principessa, non sono più membri attivi della famiglia reale. In ogni caso, ieri serain qualche modo ha presenziato al lancio del Big Help Out, dove un discorso da lui scritto è stato letto da Tobyn Andreae, il suo segretariocomunicazioni, presso la Royal Geographical Society. Nel suo messaggio, il re ha invitato la nazione a restare unita nei momenti di difficoltà, descrivendo il volontariato come un'opportunità per costruire "comunità più gentili e più vicine".