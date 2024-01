Carducci e Savini | le case museo da non perdere

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il fascino delleè nei loro angoli, nei loro scrigni, nelle emozioni che si respirano a ogni passo. Bologna, che la Storia con la S maiuscola che le scorre nelle vene, hache parlano di grandi letterature, di grandi sogni, incredibili collezioni di emozioni e oggetti unici. Mete di turismo, certo, sempre più crescente in entusiasmi e frequentazioni. Cominciamo con Giosuèe la sua ultima magione in vita, raccontata da chi la vive e la cura, con tanto amore, ogni giorno. Completiamo con Casa, con l'incredibile collezione dell'intellettuale Renzo raccontata dalla figlia BenedettaMarescotti

Cominciamo con Giosuè Carducci e la sua ultima magione in vita, raccontata da chi la vive e la cura, con tanto amore, ogni giorno. Completiamo con Casa Savini, con l'incredibile collezione ...Proprio questa vicinanza, permetterebbe infatti all’amministrazione cittadina di trasferire in questo edificio centrale uffici adesso decentrati, in linea con il rientro in città delle scuole Savini e ...