Cardinale | Che stress essere proprietario di un club Ho deciso di investire nel calcio e nel Milan perché

Il presidente della Cei: «Da adolescente adoravo le messe beat. Il presepe non si può imporre per legge, non deve diventare antipatico. Per ... (corriere)

La Roma fa un balzo in classifica La vittoria contro la Salernitana porta i giallorossi a meno uno dal quarto posto, seppur con una gara in più rispetto le av ...«Essere il proprietario di una società di calcio porta un certo stress, ad essere sincero. In un modo che non ho mai sperimentato prima. La mia idea è sempre stata quella di guardare allo sport come a ...Jason Statham è durissimo e violentissimo anche quando deve fare fuori delle api, che è quello che lo vediamo fare quando The Beekeeper inizia. È un apicoltore come tanti altri, ci dice il film, anche ...