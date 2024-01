Carburante sporco | danni per 6mila euro | i casi si moltiplicano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Lucca, 31 gennaio 2024 – Il danno, quasi sempre, è importante. Si può “viaggiare“ – solo virtualmente parlando – sull’ordine di grandezza di 5-. E tutto perché ci si è fidati del distributore, ilnon era “pulito“ e ha mandato in tilt il motore dell’auto. Inell’ultimo periodo si stanno moltiplicando come ci confermano alcune officine lucchesi. Non è un caso che la Guardia di Finanza abbia intensificato, nello specifico settore, l’attività di prevenzione e repressione dei fenomeni illeciti più insidiosi, compresi quelli che, attraverso l’utilizzo di prodotti petroliferi non di qualità, possono determinare rischi sia per l’ambiente che per la sicurezza della circolazione stradale. Complessivamente, nell’ultimo periodo sono stati oltre 72 i controlli svolti nei confronti di distributori stradali ...