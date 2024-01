Capri | libri rari tra muffe | calcinacci e insetti I Carabinieri sequestrano la biblioteca comunale

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Idel Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli, lo scorso 26 gennaio, in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania, hanno sottoposto a sequestro preventivo la“Luigi Bladier” di. Idel Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli hanno sequestrato la“Luigi Bladier” di“L’operazione – fa sapere oggi l’Arma – rappresenta l’epilogo di una vicenda iniziata due anni fa, allorquando la Soprintendenza, guidata dal Dott. Gabriele Capone, ebbe modo di ispezionare i locali della, constatando lo stato di degrado e abbandono in cui versavano. Da quel momento ne è intercorsa una serie di ...

Libri del '500 custoditi tra «degrado e abbandono». Blitz dei carabinieri nella biblioteca ospitata nella Certosa: sigilli all'edificio gestito dal Comune. Ieri ...