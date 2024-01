“Capolavoro” | il brano de Il Volo per Sanremo 2024 in pre-save

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)(Epic Records/Sony Music Italy) – ilche Ilpresenterà sul palco della 74esima edizione del Festival di– è da oggi disponibile in pre-. Svelata anche la cover del singolo – scritto da Edwin Roberts, Stefano Marletta e Michel Tenisci e prodotto da Federico Nardelli e Edwin Roberts – con cui Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno deciso di festeggiare 15 anni di lunga amicizia e di musica insieme. Ilsarà un anno di importanti traguardi e novità per il trio italiano più famoso nel mondo che pubblicherà il suo nuovo album di inediti e sarà protagonista di un incredibile World Tour. Nella serata dei duetti di venerdì 9 febbraio Ilsi esibirà con il chitarrista Stef Burns sulle note dell’intramontabile Who ...

Il cantautore di nuovo in gara al Festival dopo la vittoria del 2020: «La musica e l’arte in generale sono più alte della competizione, sono testimonianza» ...In un'intervista per 'RaiNews', il trio ha così commentato la scelta del brano: ”Avevamo in programma di fare un album di inediti quest’anno e, alla fine, tra le varie canzoni che ci saranno ...Sono passati 15 anni dall'inizio della loro carriera e celebrano questo anniversario con "Capolavoro", brano che anticipa il loro primo album di inediti. Nella serata delle cover cantano "Who wants to ...