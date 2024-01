Capello bacchetta il Milan | “Non può lottare per il terzo posto | ha una squadra più forte della Juventus”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Intervenuto ai microfoniGazzetta dello Sport, Fabioha parlatostagione del, a suo avviso al di sotto delle aspettative: “Sicuramente ladell’Inter è fuori categoria in termini di valori, ma per me i rossoneri hanno la seconda rosa del campionato, superiore anche alla. Errori? Ilaveva il centrocampo piùd’Italia, tra Kessie, Calhanoglu, Bennacer e Tonali, ma non è rimasto praticamente nessuno“.ha poi proseguito: “Unadel genere non puòper il. Ricordo che al mio quarto anno arrivammo quarti a 13 punti dalla Juve: per la società era una posizione di classifica inaccettabile. I ...