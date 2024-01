Capelli | come raccoglierli restando alla moda | le tendenze del momento

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Per essere sempre cool anche gli accessori che riguardano isono importanti: eccolegarli senza rinunciare allo stile Legare iè spesso un gesto di comodità, oltre al fatto che per molti può essere un’abitudine. Chiaramente quando si parla di, ognuno ha le sue preferenze e quindi non è detto che tutti amino. Ad ogni modo, anche tenere una coda o fare una treccia può diventare, se solo si utilizzano gli accessori giusti.raccogliere i– Cityrumors.it (PixaBay) Molto spesso infatti associamo iraccolti ad una acconciatura ‘più sportiva’, magari da fare in pochi istanti prima di correre ad un evento. In altrettanto poco tempo però è possibile legare ...