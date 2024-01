Caos Bolivia | contadini minacciati se non protestano

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tensione alle stelle in: idai cocaleros di Evo Morales se non bloccano le strade I manifestanti solidali con l’ex presidente costringono anche i lavoratori che non scendono in strada a pagare un pizzo. Oggi sono saliti a 25 i punti di blocco nel paese, due i morti e 32 i poliziotti feriti. Situazione drammatica nella provincia di Cochabamba, dove c’è la narcolandia del Chapare, feudo di Morales. Qui i blocchi durano da 9 giorni e per questo manca cibo, la benzina e il gas per cucinare se non si appoggia Morales. Almeno 5mila i «soldati cocaleros» di Evo con pietre e bastoni. «Danno loro trasporti gratuiti e sono pagati con cibo per loro e le famiglie affinché continuino i blocchi», ha denunciato ieri il viceministro degli Interni della, Jhonny Aguilera. Il blocco delle strade è per ...