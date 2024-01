Canone Rai | oggi ultimo giorno per la domanda di esenzione | chi può chiederla | come fare

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)Rai 2024,31 gennaioper presentare ladi. Da chi ha diritto all’agevolazione per età e reddito fino alla dichiarazione sostitutiva da inviare per chi non possiede una tv, ecco tutte le informazioni utili. Alcuni soggetti sono esentati dal pagamento delRai. Tre sono i casi di esonero. 1) Chi, avendo 75 anni o più, ha un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro (soglia valida dal 2018). 2) Diplomatici e militari stranieri. 3) Chi non detiene una tv. L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo ...