Canale di Suez | crisi commerciale senza fine | pesanti le ricadute sulla Bergamasca

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Un quadro estremamente delicato, consu tutti gli attori in gioco: gli spedizionieri, i consumatori e le aziende, importatrici o esportatrici che siano. È quello delineato da Marcello Saponaro, amministratore delegato della ditta Logimar di Carobbio degli Angeli, colosso nel settore dei trasporti internazionali via terra e marittimi. L’imprenditore traccia una panoramica della situazione diche in modo preoccupante si è sviluppata nell’area deldinelle ultime settimane, condizionando il commercio mondiale e, restringendo lo sguardo, quello bergamasco. I droni lanciati dagli Houthi – gruppo armato yemenita di religione prevalentemente sciita – sulle navi commerciali che attraversano il Mar Rosso per accedere al, e dunque al Mediterraneo, hanno ...