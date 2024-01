Campi Bisenzio | Simone Orvai è il nuovo comandante della Polizia Municipale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), 31 gennaio 2024 – Si è tenuta stamattina presso Villa Rucellai la conferenza stampa per la nomina deldi. "E' giunto il momento di salutare il nostro stimatoFrancesco Frutti al quale desidero esprimere la mia più sincera gratitudine per il servizio svolto dedicato a garantire la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini. - ha dichiarato il sindaco Andrea Tagliaferri - Francesco Frutti ha svolto il suo lavoro con integrità, professionalità e dedizione, Il suo impegno instancabile nel mantenere la sicurezza nella nostra città non può essere sottolineato abbastanza. Oggi, mentre ci congediamo da Francesco, dobbiamo anche guardare al ...