Campania | in 40 anni precipitata l’aspettativa di vita | la colpa è dello smaltimento rifiuti speciali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Le province autonome di Trento e Bolzano sono tra le aree europee con le più alte aspettative dialla nascita: questo è quanto emerge dai dati pubblicati da Eurostat 2023. In particolare, nella provincia di Trento per le donne si è registrata una media di 86,7(seconda media più alta nel continente). La provincia autonoma di Bolzano, si trova invece tra le prime dieci regioni europee per aspettativa dialla nascita degli uomini, con una media di 81,8. La, con valori della speranza didi 78,8per gli uomini e di 83,1 per le donne, resta invece la regione dove si vive meno a lungo. Questa violentissima differenza statistica (circa ben 3diin meno), che non si può certo spiegare solo con ...