Campani sente profumo di derby | Cento pericolosa | ma stiamo bene

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Domenica pomeriggio la Sellasarà impegnata in uno scontro salvezza decisivo sul campo della Gesteco Cividale, formazione reduce dalla sconfitta al Paladozza contro la capolista Fortitudo ma che comunque sta vivendo un buon momento di forma. I friulani hanno aggiunto a stagione in corso l’ex centro del Kleb Luca, di recente tornato in campo dopo l’intervento al ginocchio della scorsa estate, che punta a fare uno scherzetto alla Sella come successo già al suo esordio con la maglia di Ferrara, in uninfuocato giocato alla Milwaukee Dinelli Arena e vinto dall’allora Top Secret., innanzitutto come sta? "Fisicamente, è chiaro che rientro da sette mesi di stop quindi ho bisogno di un po’ di tempo per tornare ad essere un giocatore vero. Non sono ancora al top della ...