Camorra | Contrabbando a Napoli 4 persone in manette

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 31 gennaio 2024). Il denaro consegnato durante la festa scudetto. Carabinieri arrestano 4Su delega del Procuratore della Repubblica di, si comunica che, in data odierna, personale del Comando Provinciale dei Carabinieri diha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale disu richiesta della Procura della Repubblica di– Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di quattroritenute gravemente indiziate di estorsioni continuate aggravate dalle condizioni previste dall’art. 416 bis 1 cp e dall’uso di armi per commettere i delitti. L’attività investigativa, svolta dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei ...