Camaiore Campo di via Fonda Fdi | Un’opera fatta molto male

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Fratelli d’Italia critica i lavori deldi via della. I consiglieri Cinzia Romboni e Simone Frugoni sottolineano le criticità: “Abbiamo sollecitato l’intervento a Sterpi. Ci sono stati ritardi e problemi. Ci saremmo aspettati che i lavori fossero stati eseguiti in modo corretto. Invece ilda gioco è tutt’altro che perfetto. Alcuni addetti ai lavori e ragazzi che si allenano nella struttura ci hanno fatto presente che ci sono avvallamenti e irregolarità nel terreno, accanto a zone vuote. Problemi che sono facilmente riconducibili al prodotto con cui deve essere cosparso il manto sintetico; si tratta di un mix di residui di cocco e sughero, che deve essere distribuito in modo omogeneo e soprattutto deve essere lasciato in posa senza che il terreno venga calpestato. Ma l’amministrazione non ha tenuto conto dei tempi ...