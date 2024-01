Calhanoglu | in Inter-Juventus pronto al derby… Nel derby d’Italia

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tra i tanti duelli nel duello che caratterizzeranno(come, per esempio, quello tra Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic), ci attende anche untutto turco tra Hakane Kenan Yildiz.NEL– Connazionali, ma avversari. Hakanda una parte e Kenan Yildiz dall’altra si preparano a darsi battaglia in. Uno scontro tutto turco nelin programma domenica sera. Al momento, tra i due, èquello sicuro di partire da titolare dopo aver scontato un turno di squalifica nella gara contro la Fiorentina. Per Yildiz restano ancora da capire quelle che saranno le sue possibilità di essere in campo dal primo minuto al ...

Assente dal campo per squalifica, Hakan Calhanoglu non ha comunque fatto mancare il suo sostegno ai compagni di squadra. festeggia ndo a distanza ... (inter-news)

Hakan Calhanoglu non è soltanto importantissimo per l’Inter in termini di apporto offensivo, con i tanti gol già messi a referto in stagione. Ma ... (inter-news)

Sono curioso di capire come verrà schermato Calhanoglu, se Vlahovic sarà il primo disturbatore in partenza dell'azione e se dalla parte opposta Locatelli rimarrà così basso come visto nelle ultime ...Qualità, intensità e dinamismo sono le chiavi del centrocampo dell'Inter. I nerazzurri impostano la manovra con padronanza nella gestione, tra Calhanoglu in regia e Barella ...Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Fabio Caressa ha analizzato così Inter-Juventus che è in programma domenica prossima a San Siro: "E' una partita ancora molto lontana dal traguardo, ma sarà i ...