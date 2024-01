Calciomercato Serie A | news e trattative aggiornate al 31 gennaio 2024

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Mancano pochi giorni alla fine del, le società diA stanno cercando di chiudere operazioni in entrata e in uscita. Questo il riepilogo di tutte le principalidi mercato, dellee degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore.INTER Il giorno di mercato dell’Inter è legato alla cessione di Stefano Sensi. Manca solo la documentazione firmata per il via libera alle visite mediche per il Leicester. Il club inglese dovrebbe provvedere domani, c’è ancora fiducia per la conclusione della trattativa. Brazao torna dal prestito alla Ternana, rescinde con l’Inter e va in Brasile, precisamente al Santos.JUVENTUS La Juventus vede tornare a Torino Moise Kean: bloccato il trasferimento all’Atletico Madrid per i problemi fisici ...