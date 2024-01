Calciomercato Serie A | “Juve | acquisti funzionali; Napoli | spesa superflua”

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tra qualche ora si chiuderà ilinvernale: più voci concordano nell’affermare che laabbia portato a terminepiù. Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin e il direttore generale del Novara Pietro Lo Monaco hanno parlato ai microfoni di TvPlay per commentare i principali colpi diinvernale dellaA: entrambi credono che lasi sia mossa meglio di tutte le altre squadre. Cristiano Giuntoli (LaPresse)Lo Monaco applaude soprattutto all’acquisto di Alcaraz: “L’argentino è un ottimo giocatore. Un 2002 ex Racing de Avellaneda, un centrocampista abbastanza completo che può essere utilizzato da interno destro e anche centrale. Ha tutte le qualità per giocare in Italia. Ha fisicità, corsa e tecnica quindi può imporsi ...