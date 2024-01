Calciomercato Salernitana | UFFICIALE la cessione di Daniliuc

Tutto fatto per l’arrivo in Italia di Jerome Boateng , difensore centrale ex Bayern Monaco, che si trasferirà alla Salernitana Sempre più vicino ... (calcionews24)

La Salernitana si muove in difesa, con l`obiettivo di rinforzare la rosa in ottica della rincorsa alla salvezza. In uscita e in entrata, le mosse di Walter Sabatini.Jerome Boateng è ufficialmente approdato a Salerno. L'ex calciatore del Bayern Monaco ha raggiunto la città campana per firmare il contratto ...Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver tesserato Carlo Ricchetti in qualità di nuovo allenatore in seconda della prima squadra. Ricchetti, foggiano doc classe 1970, ...