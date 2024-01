Calciomercato Roma | chi dopo Lukaku?

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), difficile la permanenza diin giallorosso visti i costi dell’operazione: due le opzioni sul tavolo Laragiona sulla possibile permanenza di Romelunella prossima sessione di. Il costo dell’operazione, che secondo La Gazzetta dello Sport balla attorno agli 80 milioni, non aiuta i giallorossi che per confermare il belga devono qualificarsi obbligatoriamente in Champions League – che porterebbe nelle casse tra i 45 e i 50 milioni di euro – e non potrebbero contare sul decreto crescita. Il prossimo ds dei giallorossi allora avrà come primo compito quello di decidere il futuro dell’attacco giallorosso e, in caso di addio di Big Rom, le soluzioni potrebbero essere due: una interna e una esterna. Quella interna è legata a Tammy ...