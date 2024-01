Calciomercato Roma | Celik in uscita | interessa al Marsiglia

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Zeki, terzino di proprietà dellaaled i giallorossi lo vorrebbero cedere in questa finestra di mercato Zeki, terzino di proprietà dellaaled i giallorossi lo vorrebbero cedere in questa finestra di mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal noto giornalista sportivo, Fabriziono, il club francese avrebbe già chiesto informazioni sul giocatore turco, ma prima serve la cessione del francese che in biancazzurro fa il suo stesso ruolo, Jonathan Clauss.