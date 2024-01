Calciomercato Napoli | annuncio dell’agente | “Sentiremo De Laurentiis”

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)didi un noto agente, il quale ha affermato che oggi si metterà in contatto col presidente delAurelio De. Ultimi due frenetici giorni diinvernale in Serie A. Ilè stato particolarmente attivo in questa sessione, con ben quattro acquisti effettuati: Mazzocchi, Traorè, Ngonge e Dendoncker. Si attende di capire se a questo elenco possa aggiungersi anche un difensore centrale, dopo che è si è completamente arenata la trattativa per Perez. Al momento, sembra che il mercato in entrata non porterà altri sussulti vista la grande performance effettuata contro la Lazio da parte di Leo Ostigard. Il norvegese sembrava sul piede di partenza, ma dopo la gara di Roma ha convinto la società azzurra a tenerlo e a mollare l’acquisto del ...