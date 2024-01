Calciomercato | Nagy e Jureskin | è ufficiale la cessione in prestito allo Spezia Le cifre dell’affare Ultime ore per completare la rosa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ultimi due giorni diper il Pisa, in attesa di eventuali colpi in entrata. Ieri intanto in uscita è arrivata l’ufficialità delle cessioni incon diritto di riscatto di Adame Roko. Se i liguri vorranno rilevarli a giugno a titolo definitivo dovranno spendere rispettivamente 1,2 milioni per l’ungherese e poco più di 500 mila euro per il croato. La società nerazzurra intanto risparmia una cifra inferiore al milione di euro per gli stipendi. Il Pisa ieri ha anche ufficializzato un affare in entrata, quello del giovane attaccante bulgaro, classe 2005, Mert Durmush, acquistato a titolo definitivo dalla Sancataldese in Serie D. Ha firmato un contratto fino al 2027 con il Pisa, ma rimarrà nella sua attuale squadra fino a giugno in ...