Calciomercato Milan | su Zirkzee e David un altro club italiano

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Nella sessione estiva diJoshuae Jonathansaranno tra i protagonisti, non solo ilpensa a loro… L’attaccante del Bologna Joshuaha attirato a sé tanti estimatori dall’Italia e dall’estero, ilnon è l’unica squadra che vorrebbe tesserarlo a luglio. Infatti oltre al Bayern Monaco, l’Arsenal e il Manchester United ci sarebbe undall’Italia. Stiamo parlando del Napoli che avrebbe identificato non solo nel centravanti olandese di Thiago Motta il possibile erede di Victor Osimhen. Il nigeriano infatti sembrerebbe futuro sposo del PSG, a quel punto gli azzurri avrebbero a disposizione un grande budget non solo per l’attaccante ma anche per altri reparti della squadra. Concorrenza partenopea per il ...