Calciomercato Milan – Rinnovo Maignan | la volontà del club è chiara

Come riportato da Matteo Moretto, il Milan sarebbe in contatto con la Fifa per sbloccare la trattativa con la Salernitana per Pellegrino (pianetamilan)

L'Everton ha rifiutato la proposta del Milan per Ben Godfrey, centrale inglese classe '98. Lo riporta The Bobble (pianetamilan)

Il futuro di Marash Kumbulla potrebbe essere lontano dalla Roma, poiché il Sassuolo ha manifestato un interesse concreto nel difensore albanese. Il club neroverde sta attivamente cercando di stringere ...Calciomercato Lazio, le ultime sul rinnovo di Provedel Le ultime ore della sessione di gennaio serviranno al club biancoceleste per trovare un rinforzo in attacco ma Lotito vuole accelerare anche sul ...Si sta per chiudere senza colpi nel reparto arretrato il calciomercato del Napoli in questo gennaio. Dopo la fumata nera per l’affare Perez con l’ Udinese, il club azzurro ha deciso di tenersi stretto ...