Calciomercato Milan | obiettivo difensore centrale Il punto

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), la dirigenza sembra aver abbandonato la strada che porta al tanto richiesto. IlSiamo agli sgoccioli. Il mercato delsi avvia lentamente verso la chiusura, senza regalare il tanto voluto, da Stefano Pioli, rinforzo per la difesa. Il reparto che rimane in emergenza vista l’assenza di Fikayo Tomori, Malick Thiaw e Pierre Kalulu. La volontà della dirigenza era chiara: interverremo sul mercato solamente se si presenteranno occasioni. Evidentemente queste non ci sono state e quindi si rimane così. L’ultima idea era quella di portare l’exdi Atalanta, Juventus e Sassuolo Merih Demiral in rossonero, ipotesi che sembra essere svanita nel nulla dopo poco. Sì, perché ilturco dell’Al-Ahli ...

