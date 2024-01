Calciomercato Milan | M’Baye Niang a Empoli in cerca di rivincita

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), l’ex rossonerotorna in Italia: nuova avventura ainditorna in Serie A. L’ex attaccante di, Genoa e Torino ha infatti firmato un contratto con l’fino a giugno, che si rinnoverà automaticamente per un’ulteriore stagione in caso di salvezza. La trattativa si era raffreddata particolarmente e il trasferimento sembrava ormai esser saltato a causa di alcuni dettagli contrattuali. Dopo, però, aver trovato gli accordi tramite l’inserimento di alcuni bonus, tutto è andato per il meglio e il senegalese è atterrato in Italia… La dirigenza dell’ha insistito molto pur di arrivare all’attaccante classe 1994 ...