Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra | “Secco no per Godfrey”

Come riportato da Matteo Moretto, il Milan sarebbe in contatto con la Fifa per sbloccare la trattativa con la Salernitana per Pellegrino (pianetamilan)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in ...Calciomercato Lazio, le ultime sul rinnovo di Provedel Le ultime ore della sessione di gennaio serviranno al club biancoceleste per trovare un rinforzo in attacco ma Lotito vuole accelerare anche sul ...Il 20 gennaio scorso, infatti, durante l'incontro contro il Milan, si erano verificati cori e insulti a ...ridetermina la sanzione nell'obbligo a carico della società Udinese Calcio S.p.A. di ...