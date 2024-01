Calciomercato Lazio | Clarke la priorità | Whittaker il piano B

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), il punto sugli obiettivi dei biancocelesti per gli ultimi giorni di gennaio:è laLa Repubblica edizione Roma fa il punto suldellain entrata, con il club sempre alla ricerca di un esterno offensivo da regalare a mister Sarri prima della chiusura di questa finestra invernale. Ci si proverà fino all’ultimo per, considerato ad oggi l’obiettivo primario, anche se rimane viva la pista alternativa che porta a. L’ultima offerta al Plymouth è però stata respinta al mittente.

Angelo Fabiani fa il punto sul calciomercato Lazio in entrata. Le dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport. LE PAROLE – «Lo dico da mesi, non da ora. Il mercato non dorme mai, valutiamo tutto, ...Valeri in estate sarà della Lazio Tutto fa pensare però che la sua avventura in Ciociaria duri soltanto 6 mesi, con la Lazio che è pronta a prenderlo nel mercato estivo. Il giocatore nato a Roma nel ...Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di aver trasferito alla Lazio - con la formula del prestito con diritto di riscatto per il club biancoceleste - l’attaccante Souleymane Kone cui vanno ...