Calciomercato | la raffica de La Gazzetta | da Saponara a Kumbulla

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 31 gennaio 2024): le “trattative che scottano” per Ladello Sport: daverso il Sassuolo Ultime ore deldi gennaio e proseguono le “trattative che scottano” de Ladello Sport. Ecco le ultime novità sul fronte trasferimenti secondo la rosea. BARTESAGHI AL FROSINONE – «Sono ore decisive per il passaggio in prestito di Davide Bartesaghi dal Milan al Frosinone: negli ultimi giorni la trattativa si è raffreddata ma non sono da escludere svolte nel rush finale». LAGERBIELKE AL LECCE – «Stallo nella trattativa per l’acquisto di Gustav Lagerbielke dal Celtic. Gli scozzesi ha deciso di congelare l’affare, ormai giunto allo scambio dei documenti, dopo l’infortunio del centrale Carter-Vickers». ILENIC AL VERONA – «Ceduti prima ...