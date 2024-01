Calciomercato Juventus | ufficiale l’arrivo di Pedro Felipe

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Laha preso per l’Under 23. Ecco il comunicatosu questo nuovo colpo diPer quanto riguarda il, ma in ottica Next Gen,è un nuovo giocatore della. Il comunicato COMUNICATO – «de Jesus Gomes è un nuovo giocatore bianconero, arrivato in prestito dal Palmeiras fino a giugno 2024: il giovane difensore brasiliano si unirà allaNext Gen guidata da mister Massimo Brambilla. Alto 1.90, classe 2004 – il prossimo 23 maggio compirà 20 anni -,è un difensore che è stato impiegato in carriera sia come centrale destro che sinistro e ...

Südtirol 2023 - 2024 (calciomercato invernale, new!) Acquisti: Arrigoni c (Como), Scaglia c (Como), Vimercati d (Juve Stabia), Kurtic c (Universitatea Craiova), Molina c (svincolato), El Kauoakibi d ...Su Instagram si registra come “Charly”, per distinguersi dall’omonima star del tennis. Alcaraz è un cognome destinato a fare la storia anche nei prati verdi, quelli dell’Allianz Stadium. I dettagli pe ...Stiamo parlando di un professionista esemplare e lo vedrei bene alla Juventus». Conferenza stampa Tiago Djalò Juve: il VIDEO della presentazione dell’ex Milan, diventato un nuovo giocatore bianconero ...