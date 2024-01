Calciomercato Juve | tutto fatto per Alcaraz | le cifre finali

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Laha chiuso l’operazione per Carlos, centrocampista argentino classe 2000 proveniente dal Southampton Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, lantus avrebbe definito in questi minuti gli ultimi dettagli con il Southampton per l’arrivo di Carlos. Leper l’operazione sono di 3.2 milioni di euro per il prestito, con il diritto di riscatto fissato a 42 milioni di sterline. Se lantus dovesse decidere di acquistare il centrocampista al termine della stagione, l’operazione avrà un costo totale di 52 milioni di euro. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUS NEWS 24