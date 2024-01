Calciomercato Juve | Alcaraz domani a Torino | i dettagli

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Carlosarriveràper firmare il suo nuovo contratto con lantus. Tutto fatto per il giocatore del Southampton Carlosarriveràper firmare il suo nuovo contratto con lantus. Tutto fatto per l’ormai ex giocatore del Southampton. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’argentino ha già sostenuto le visite mediche di rito oggi a Londra ed è pronto a passare in bianconero con la formula del prestito oneroso (3,2 milioni di sterline) con il diritto di riscatto fissato a 42 milioni di sterline. L’operazione totale al cambio costerà 52 milioni di euro.

