Calciomercato Fiorentina | fatta per Belotti | fissate le visite mediche

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Laha chiuso l’operazione con la Roma per l’arrivo di Andrea. Tutti i dettagli sulla trattativa Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, sarebbe ormai tutto fatto per il passaggio di Andreadalla Roma alla. L’attaccante si trasferirà così in viola con la formula del prestito secco fino al termine della stagione. In seratasarà a Firenze e domani effettuerà leprima di firmare il contratto che lo legherà al suo nuovo club.