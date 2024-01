Calciomercato Fiorentina | Belotti e Reyna per il quarto posto

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), si lavora al doppio colpoper puntare alla zona Champions League Lalavora al doppio colpo diin attacco per rinforzare il reparto offensivo e trovare così la qualificazione alla prossima Champions League. I due nomi sono quelli di Andreae Gio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, per il Gallo si attende solo l’ufficialità: arriverà in prestito oneroso dalla Roma fino a giugno, con i discorsi sul riscatto rimandati a fine stagione. I viola pagheranno solo parte dello stipendio, poco più di un milione sui 2.5 cheprende dalla Roma. Per quanto riguarda l’americano del Borussia Dortmund invece, nonostante alcuni problemi di natura sia ...