Calciomercato com – Pjanic presenta Inter-Juve | ‘Può essere decisiva | Allegri fa la differenza De Rossi diventerà un grande allenatore’|Serie A

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) 2024-01-31 19:12:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com:vistato da Rai Radio 1 l’ex centrocampista dellantus Miralem, protagonista storico di molti duelli di(fra cui anche quello che sta costando ad Orsato la direzione della gara) hato così la gara in programma domenica sera a San Siro a partire dalle 20.45 (e visibile in tv su Dazn. LE DUE MIGLIORI – “Sarà una bella partita, si affrontano le due migliori squadre del campionato”. LA– Per quanto riguarda i bianconeri,è riuscito a creare un gruppo molto compatto, che fa la; ha ricreato il DNAe si vede in ...

Ultimi due giorni di Calciomercato per il Pisa, in attesa di eventuali colpi in entrata. Ieri intanto in uscita è arrivata l’ufficialità delle ... (sport.quotidiano)

L`Inter cede il portiere Nikolaos Botis. Classe 2004, ex-Primavera, in questa prima parte della stagione era in prestito al Monopoli dove, tuttavia, ha trovato.Adam Masina sta per diventare ufficialmente un calciatore del Torino. Da tempo Ivan Juric chiedeva un terzino di piede mancino, avendo tutti destri adattati a giocare.La Fiorentina abbraccia il suo nuovo attaccante! Un interesse che, come vi abbiamo raccontato, nasce in queste ultime settimane e che alla fine ha portato a dama..