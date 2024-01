Calciomercato | bomba Zirkzee-Napoli | la notizia è pazzesca!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Joshuaè uno dei pezzi pregiati dell’ultima Serie A: sull’olandese ci sono ormai gli occhi di vari top club italiani e non. Victor Osimhen ha firmato poche settimane fa il proprio rinnovo con il: il nigeriano è diventato il calciatore più pagato dell’era De Laurentiis, prolungando con un ingaggio da circa 10 milioni a stagione secondo autorevoli fonti. Non solo, l’ex Lille, grazie alla firma apposta sul sopracitato contratto, permetterà con ogni probabilità al patron dei campioni d’Italia di registrare la cessione più onerosa della propria storia, con un valore di ben 150 milioni fissati come clausola rescissoria. Una cifra monstre, che obbligherà tutte le pretendenti, anche in caso di mancata esercitazione della stessa, di dover sborsare almeno 120 – 130 milioni per accaparrarsi l’attaccante nigeriano. Erede Osimhen, l’ultima idea di De ...