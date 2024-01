Calciomercato | Belotti-Fiorentina è un affare? Le sue 3 migliori partite alla Roma

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tutti i numeri e le statistiche su Andrea, attaccante della, prima del suo possibile passaggioLa Gazzetta dello Sport oggi scrive che in queste ultime ore di mercato dovrebbe concretizzarsi unlungo l’asse: «prende 2,5 milioni di euro più bonus. La società gigliata dovrebbe pagare 1,2 milioni circa essendo a metà stagione e sta cercando di avere uno sconto. Mafine la trattativa andrà in porto grazievolontà del giocatore. Il Gallo non ha voluto andare all’estero: ha rifiutato parecchie offerte, tra cui il Betis. Firenze è una destinazione più che gradita per lui, sia perché la squadra lotta per la Champions, sia perché sa che sarà titolare. ...