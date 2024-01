Calciomercato | Atl Madrid Dal Valencia arriva Gabriel Paulista

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il 33enne difensore brasiliano ha firmato fino a giugno(SPAGNA) - E'il rinforzo che l'Atleticoha deciso di dare in difesa a Diego Simeone. I colchoneros, prossimi avversari dell'Inter negli ottavi di Champions, hanno ufficializzato l'arrivo daldel 33enne c

Il weekend calcistico è pronto ad entrare nel vivo, ma il calciomercato non si fermerà. Manca sempre meno alla chiusura e bisogna accelera re per ... (notizie)

(Adnkronos) – È sfumato il passaggio di Moise Kean all’Atletico Madrid . Secondo quanto riporta Sky Sport la trattativa per il trasferimento in ... (periodicodaily)

Il 33enne difensore brasiliano ha firmato fino a giugno MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - E' Gabriel Paulista il rinforzo che l'Atletico Madrid ha ...(ilBianconero) Kean-Atl Di questo ha parlato Simeone, l'allenatore dell'Atletico Madrid: "“Il mio istinto mi dice che Ángel Correa resterà all'Atlético Madrid”. (ilBianconero) Il futuro di Kean, ...Moise Kean sta per lasciare la Juventus per andare all’Atlético Madrid in prestito secco per i prossimi sei mesi ...