Calciomercato a non finire | voci | trattative e dietro le quinte del 30 gennaio

2024-01-31 12:13:19

JUVENTUS

Moise Kean non si trasferirà all'Atletico Madrid. La trattativa si è arenata per problemi durante le visite mediche con il club madrileno. L'italiano ha riportato un infortunio alla tibia che gli ha impedito di partecipare alle ultime partite della Juventus. Lo staff medico dell'Atletico ha scoperto tempi di recupero più lunghi rispetto a quelli stimati dallo staff medico italiano, portando allo stop della trattativa. In attesa di un potenziale rinforzo a centrocampo esperto (con Bonaventura e Pereyra i due favoriti), la Juventus ha chiuso un altro affare in prospettiva. In città è arrivato Pedro Felipe, difensore centrale in partenza dal Palmeiras.