Calcio | Torino | ufficiale la cessione di Radonjic al Mallorca

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), 31 gen. - (Adnkronos) - Ora è: Nemanjialascia ile si trasferisce al Maiorca in prestito con obbligo di riscatto condizionato. A dare l'annuncio il club granata con una nota sul proprio sito web: "IlFootball Club comunica di aver ceduto al Real Club Deportivo, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2024 con obbligo di acquisto definitivo al verificarsi di determinate condizioni e opzione per il club spagnolo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nemanjia. Ilsaluta Nemanjia con un cordiale in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza professionale".

