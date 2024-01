Calcio Terza Categoria L’Avane si ferma a Perignano Altra goleada per il Capraia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) A quasi quattro mesi di distanza dall’ultimo successo (3-2 in casa sul Calenzano lo scorso 7 ottobre) il Marcialla City ritrova la vittoria nella 18esima giornata del girone A difiorentina. Lo fa regolando di misura (2-1 il finale) un Serravalle in formazione ampiamente ridotta per i tanti infortuni. Ultimo quello accusato da bomber Cissè, in rete anche in questa occasione, che si è procurato una distorsione alla caviglia. Per il Marcialla, invece, sono andati a segno Casamonti e Giordano. I certaldesi salgono così a 11 punti, mentre gli empolesi restano fermi al palo. Nello stesso raggruppamento continua la marcia del, che travolge 6-1 a Montelupo il Calenzano (doppiette di Allegri e Pellegrini e centri di Botti e Cioni) che blinda di fatto i play-off (12 punti di vantaggio sulla sesta in classifica) e si ...