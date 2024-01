Calcio Serie D La Folgore in cerca di continuità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Sfatato il tabù della trasferta ora lane deve sfatare un altro, quello della. Gli azzurri in questo campionato non hanno mai vinto due volte di fila. Oggi alle 14.30 (arbitra Moncalvo di Collegno) sul sintetico di Verano Brianza arriva il Brusaporto, reduce dall’inatteso ko casalingo contro la Tritium e decimata dalle squalifiche inflitte dal giudice sportivo: in panchina non ci sarà Stefano Brognoli che si vedrà le prossime quattro sfide dalla tribuna mentre in campo mancheranno i difensori Beduschi (5 turni di stop) e Beretta (quattro) e il centrocampista goleador Seck Mbaye (quattro). Gli azzurri con altri tre punti si allontanerebbero definitivamente dalla zona playoff.