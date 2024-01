Calcio Serie C Renate | la sfida con la Dea rimandata al 21 febbraio

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Alla fine la nebbia ha cancellato tutto a Caravaggio e il posticipo tra Atalanta Under 23-non si è giocato. Vano il tentativo del signor Catanzaro di Catanzaro di attendere ulteriori 45 minuti rispetto l’orario di inizio delle 20.30 sperando che la coltre si alzasse. E anche le prossime due sfide sono in orari critici: sabato a Meda alle 18.30 e poi alle 20.45 col Lumezzane. Ma almeno il recupero con l’Atalanta Under 23 sarà alle 14 di mercoledì 21. Anche Oscar Magoni si era espresso in maniera nettamente contraria a che si giocasse soprattutto per garantire l’incolumità dei giocatori; il rischio infortuni a temperature glaciali e su un terreno ghiacciato è elevatissimo. Magoni alle prese anche con le ultime ore di mercato. Tutto gira intorno a Rolando. Se esce ne arriva un altro, altrimenti si resta così. E a proposito di mercato, ...

