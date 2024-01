Calcio | Serie B Tremolada arbitra l' anticipo Palermo-Bari

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La sfida tra i rosanero e i pugliesi è in programma venerdì al Renzo Barbera ROMA - Paridedella sezione di Monza designato per dirigeredella 23esima giornata diB in programma venerdì 2 febbraio alle 20.30 al Renzo Barbera. Queste le designazionili de