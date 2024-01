Calcio | Serie A | Maresca arbitra Inter-Juventus**

Si contenderanno il titolo le migliori otto squadre delle classifiche di Serie A Gold maschile e Serie A1 femminile al termine del girone di andata della regular season dei rispettivi campionati. La ...Per le Samoa Americane la situazione non è certo migliorata: le sconfitte in serie sono ormai una certezza e l'ultimo posto nel ranking Fifa è fuori discussione. Quando Rongen, che si è fatto un nome ...In occasione della 23a giornata di Serie A Tim (dal 2 al 5 febbraio) in collaborazione con la Lega Serie A, verrà promossa la Campagna `Ferma il gelo`, lanciata.