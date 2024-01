Calcio | Pjanic De Rossi merita l' occasione Roma | Inter-Juve decisiva

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) "Spalletti è un manager totale, l'Italia è nelle migliori mani possibili", assicura il bosniaco- "Ho sentito Daniele, sono molto felice per lui, siquesta opportunità. Gli auguro il meglio. Oggi gli allenatori hanno poca vita e poco tempo, ci si aspetta tutto in poco tempo. Avrà bisogno

"Orsato è il miglior arbitro italiano e paga per 6 anni fa, è una sconfitta per il calcio italiano e per il sistema Paese" ...Un errore di sei anni fa, il mancato giallo a Pjanic in Inter-Juve del 2018, esclude l’arbitro n. 1 dalla sfida scudetto: può dirigere ogni finale ma non ...Tutta colpa di un suo errore, non della passata stagione ma di ben sei anni fa, quando nel 2018 un mancato rosso a Pjanic (già ammonito, il centrocampista commise un fallo da secondo giallo a ...